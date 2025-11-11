Sassari: nasce “Sèmenes”, il festival che fa germogliare la cultura della sostenibilità letteraria

Quattro giornate per coltivare conoscenza, consapevolezza e rispetto per l’ambiente. È questo lo spirito di “Sèmenes – Festival di Letterature Sostenibili”, la nuova rassegna ideata dal Comune di Putifigari e curata dall’Associazione Itinerandia, in programma dal 27 al 30 novembre.

Il festival punta a diffondere una cultura ambientale condivisa tra le generazioni, intrecciando parole, scienza e narrazione. Al mattino sono previsti laboratori e incontri didattici per le scuole, mentre le serate saranno dedicate ai grandi ospiti: tra i partecipanti figurano Licia Colò, Luca Mercalli, Valerio Rossi Albertini, Bruno Arpaia (nella foto), Elisabetta Dami, Monica Pais, Giuseppe Festa, Valeria Barbi, Luca Lombroso e molti altri protagonisti della divulgazione ambientale e letteraria italiana.

Sotto la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu, “Sèmenes” propone un percorso che unisce letteratura, scienza e sensibilità ecologica, affrontando temi come il cambiamento climatico, la transizione verde e la tutela della biodiversità.

Nel cuore del GAL Anglona Coros, un territorio da sempre attento ai temi della sostenibilità, il festival si propone di seminare idee e raccogliere nuove visioni per un futuro più equilibrato tra uomo e natura.

