Sarzana, Toti a sostegno della ricandidatura della sindaca Ponzanelli: "Ha cambiato il volto della città"

Anche Giovanni Toti a supporto della rielezione di Cristina Ponzanelli a sindaco di Sarzana. Il presidente di Regione, con il suo movimento arancione, amplia ancora una coalizione ampia e compatta sostenuta dall'intero centrodestra oltreché da numerose liste ed esperienze civiche.

L'occasione per il lancio della lista in vista delle prossime comunali del 14 e 15 maggio è stata una cena alla Focacceria da Francesco di Sarzana, che ha riunito oltre 200 tra simpatizzanti e politici “arancioni” tra cui l'assessore regionale Giampedrone, gli assessori e consiglieri sarzanesi uscenti Barbara Campi, Luca Ponzanelli, Maria Grazia Avidano e Luca Spilamberti, la consigliera regionale Daniela Menini, gli assessori spezzini Kristopher Casati e Manuela Gagliardi, già deputato, il coordinatore provinciale Loris Figoli, sindaco di Riccó del Golfo, e ovviamente il coordinatore sarzanese dei totiani Giacomo Battistini insieme a molti altri amministratori locali. Fra i partecipanti anche molti rappresentanti del tessuto imprenditoriale, produttivo e commerciale di Sarzana e dell'intera Val di Magra

L'occasione è stata utile anche per presentare il simbolo che correrà i prossimi 14 e 15 maggio: ovviamente arancione, come tutti i movimenti che hanno caratterizzato Giovanni Toti e la sua esperienza politica ligure dal 2015 ad oggi, con il nome della lista in rilievo blu che è “Avanti Sarzana” per confermare come l’esperienza amministrativa di Sarzana, dopo i cambiamenti epocali avviati in soli cinque anni, non possa fermarsi certo ora e confermando un nome che è già stato legato al buon governo di altre amministrazioni locali e alle rielezioni dello stesso Giovanni Toti in Liguria, di Marco Bucci a Genova e di Pierluigi Peracchini alla Spezia. La Liguria è sullo sfondo del simbolo, a caratterizzare la forte impronta regionale del movimento oltre ovviamente al nome del candidato sindaco, Cristina Ponzanelli, e a quello di Giovanni Toti.

“Il lavoro portato avanti da Cristina insieme a noi in questi anni è stato grande e sotto gli occhi di tutti - ha dichiarato Giovanni Toti. - Come più volte ho detto ha risolto più problemi e fatto lei durante il suo mandato rispetto ai decenni governati dai suoi predecessori. Ha cambiato il volto della già splendida Sarzana, grazie a riqualificazioni importanti e dando il via a progetti e opere che miglioreranno la città. Grazie a quanto fatto fin qui e anche alla sua sensibilità, Cristina è sicuramente un sindaco amato dai suoi concittadini, e la grande partecipazione a questa serata ne è la dimostrazione. Io posso solo che augurare a Sarzana e a lei di continuare così, sulla via del buon governo portando avanti il suo lavoro. La nostra lista è pronta a sostenerla in questa campagna elettorale e dare il proprio contributo portando idee e progetti concreti.Posso solo concludere dicendo: in bocca al lupo Cristina e avanti Sarzana!”

“In questi anni abbiamo dimostrato che un cambiamento vero era possibile, portando questa città a credere e a realizzare nei fatti finalmente un futuro diverso - ha dichiarato Cristina Ponzanelli. - Più opere pubbliche avviate in un solo mandato che in tutti i decenni precedenti e una città capace finalmente di essere ambiziosa, e non più avvolta nel pessimismo, sono risultati che abbiamo potuto realizzare soltanto come squadra, e come squadra compatta e unita ci ripresentiamo ai sarzanesi.”

Nelle prossime settimane sarà inaugurato il point della lista arancione in via Bertoloni e saranno organizzate altre iniziative con il presidente Toti e del sindaco Ponzanelli per annunciare tutti i componenti della Lista che è già protagonista oggi a Sarzana e vuole confermarsi anche nella prossima legislatura.