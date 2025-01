Santa Margherita: week end di corsa, da 'Portofino Run' a 'CorriSanta' fino alla 'Mezza maratona delle Due Perle'

Il prossimo weekend, Santa Margherita Ligure e Portofino saranno protagoniste di un evento sportivo attesissimo. Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 15, prenderanno il via due manifestazioni molto apprezzate: la "Portofino Run" e la "CorriSanta". Domenica 12 gennaio, invece, sarà il turno della 18° edizione della "Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle", con partenza fissata alle ore 9.

La CorriSanta – Family Run - La "CorriSanta" è una manifestazione ludico-sportiva aperta a tutti, ideale per famiglie e amanti dello sport non professionisti. La partenza è prevista per sabato 11 gennaio alle ore 15, con partenza da Piazza Vittorio Veneto, sotto il castello, e arrivo in Piazza Martiri della Libertà sul lungomare di Santa Margherita Ligure. Chi non si è ancora iscritto online potrà farlo direttamente il giorno stesso della gara, presso il Palazzetto dello Sport in Piazza Roccatagliata. La 5° edizione della CorriSanta è sponsorizzata da Latte Tigullio (Centro Latte Rapallo) e Grondona Pasticceria Genovese.





La Portofino Run - Pochi minuti dopo la partenza della CorriSanta, alle ore 15:00, da Piazza Vittorio Veneto prenderà il via la 12° edizione della "Portofino Run", una corsa competitiva di 10 chilometri. Quest’anno la gara, che dal 2018 è anche un Memorial Antonella Guzzi, accoglierà atleti che abbiano compiuto i 16 anni. Il percorso prevede una corsa lungo la strada provinciale, con un giro di boa in piazzetta a Portofino e il ritorno a Santa Margherita Ligure, con arrivo nei giardini del lungomare.





La Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle - La grande attesa è per la 18° edizione della "Iren Due Perle International Half Marathon", che si svolgerà domenica 12 gennaio, con partenza alle ore 9:00 da Viale Andrea Doria a Santa Margherita Ligure. Il percorso suggestivo si snoderà lungo la strada provinciale costiera, passando per la celebre piazzetta di Portofino. Dopo un passaggio a Santa Margherita, i partecipanti ritorneranno a Portofino per giungere infine nei giardini di Piazza Martiri della Libertà, dove saranno allestiti il ristoro e il palco delle premiazioni.





Atleti di rilievo alla mezza maratona - La 18° edizione della Mezza Maratona vedrà la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. Tra le donne, spiccano i nomi di Sofiia Yaremchuk, primatista nazionale di maratona e mezza maratona, Valeria Straneo, vicecampionessa europea di maratona, e Sarah Giomi e Giulia Sommi. Tra gli uomini, l’emiliano Tommaso Manfredini, al suo debutto su questo percorso, è uno dei top runner italiani più accreditati.





Solidarietà - Come da tradizione nelle manifestazioni organizzate dall'Atletica Due Perle, anche quest’edizione della Mezza Maratona avrà un forte impegno sociale. Al termine della gara, i partecipanti avranno la possibilità di fare un’offerta all'associazione Ignesa, che da tempo è impegnata nella costruzione di spazi scolastici e sanitari in Togo, sotto la guida di Padre Felice, originario di Genova. L'intero incasso della CorriSanta sarà devoluto all'Associazione Ignesa.





Collaborazioni - L'evento ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Santa Margherita e Portofino, nonché della Regione Liguria, che ha recentemente ricevuto il titolo di Regione Europea dello Sport 2025. Saranno inoltre presenti animazione e musica durante l’evento, con un palco in Piazza Martiri della Libertà, sul lungomare di Santa Margherita, animato dal noto speaker Gianni Rossi.





Info Utili - Per tutte le informazioni sulle manifestazioni e gli aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale: www.mezzadelledueperle.it.

