Tifoserie. Spezia, la trasferta a Carrara sarà probabilmente vietata. Samp, a Brescia solo i tesserati

Sarà il Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere se consentire oppure no la presenza dei tifosi dello Spezia nella tasferta di Carrara, in programma il 19 gennaio prossimo: la partita è stata inserita dal ministero dell'Interno nella lista delle partite a rischio delle prossime settimane.

Probabile divieto - La decisione del ministero di rinviare la decisione al Comitato rende probabile l'adozione della misura più estrema, che è la stessa che era stata adottata per i tifosi spezzini in occasione della trasferta di Genova con la Sampdoria, ovvero il divieto di partecipazione alla partita. Si tratta di un provvedimento grave, anche in tenendo in considerazione il fatto che nel corso della partita di andata (disputata il 22 settembre scorso, lo Spezia si impose al Picco 4-2) ai tifosi della Carrarese fu consentita la partecipazione alla trasferta, ancorché vincolata al possesso della tessera del tifoso. E' vero anche che a conti fatti, i tifosi giallo azzurri presenti nel settore ospiti furono pochissimi, perché è noto che la tifoseria toscana ha scelto in linea generale di rifiutare la sottoscrizione della tessera: gli spezzini, al contrario, sono in gran parte tesserati e dunque lo stesso provvedimento assunto all'andata avrebbe al ritorno un effetto molto diverso.

Brescia - Sampdoria - Meno impattanti, anche se all'atto pratico lo saranno altrettanto. le decisioni che si profilano per la trasferta dei tifosi della Sampdoria allo stadio Rigamonti di Brescia, in programma questa domenica alle 19.30: il Ministero suggerisce al Gos, il Gruppo operativo sicurezza, di limitare la vendita dei biglietti del settore ospiti ai soli possessori della Samp card e di vietare la vendita degli altri settori ai residenti nella provincia di Genova. I sampdoriani, come è noto, hanno ingaggiato da anni una battaglia contro la tessera del tifoso, pertanto se la misura sarà confermata il settore ospiti del Rigamonti è destinato a restare semivuoto.

,

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.