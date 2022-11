Santa Margherita, presentato il progetto per il restauro del Parco Villa Durazzo

La giunta comunale di Santa Margherita Ligure ha approvato un profondo restyling della storico Parco di Villa Durazzo. Gli interventi, per un costo complessivo di 2 milioni verranno interamente coperti con fondi finanziati dal Pnrr, e riguarderanno il verde, i camminamenti (in risseu e in mattonato) e le statue. La Villa, di proprietà comunale dal 1972, aveva subito un intervento importante al parco ai primi del novecento.

"Lo scopo - ha spiegato l'amministrazione comunale - è quello di restituire il Parco di Villa Durazzo come "bellezza pubblica" e luogo identitario per le comunità. Alcune zone verranno interamente restaurate, mentre sull'intera superficie saranno attuati interventi di messa in sicurezza statica, sia delle murature sia delle alberature. Si provvederà ad una transizione ecologica, con efficientamento degli impianti a servizio del verde, il tutto nel rispetto della storicità del parco".

"Un sogno che sta ora per concretizzarsi - hanno dichiarato il sindaco Paolo Donadoni e l'assessore con incarico speciale a Villa Durazzo Beatrice Tassara - e per il quale è doveroso ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito, con un encomiabile lavoro di squadra, ad intercettare i fondi del Pnrr e a rendere ora esecutivo questo progetto". I lavori, suddivisi in cinque lotti per consentire l'utilizzo della Villa anche durante gli interventi, verranno appaltati a breve e, nel rispetto dei tempi imposti dal Pnrr, dovranno iniziare entro il 31 gennaio 2023, per concludersi obbligatoriamente entro la fine dell'anno solare 2024.