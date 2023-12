Santa Margherita Ligure: un 2024 di musica, cultura ed eventi con stelle come Francesca Michielin e Daniele Silvestri

Santa Margherita Ligure promuove il calendario degli eventi del 2024. In questi giorni è in distribuzione il libretto con i grandi eventi, già calendarizzati: grandi nomi e grandi manifestazioni si susseguiranno nei prossimi mesi, Francesca Michielin e Daniele Silvestri saranno le star dell'estate, confermati gli appuntamenti di richiamo già previsti negli anni precedenti.

Si parte con la 17a edizione della mezza maratona internazionale delle Due Perle domenica 4 febbraio, preceduta, nel pomeriggio di sabato dall'11a Portofino Run.

Domenica 11 febbraio, 8o cimento invernale. 3a edizione della Casa del Pensiero nei week end tra metà febbraio e fine aprile e ospiti come Capuozzo, Marinoni, Diaspro e Calligaris.

Sempre a Villa Durazzo 9a edizione del Bello delle Donne Liguri da giovedì 7 a domenica 10 marzo.

Nei week end tra il 22 e il 24 marzo 60a edizione della Festa della Primavera, oltre al Festival delle serie tv "Portofino Days" tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Nel ponte pasquale, da sabato 30 a lunedì 1° aprile, 20a edizione dell'Erba Persa. Tornano i concerti della filarmonica "Cristoforo Colombo": il concerto di Pasqua domenica 31 marzo a Sant'Erasmo e quelli all'anfiteatro Bindi oltre ai concorsi fotografici e la 37a edizione del concorso nazionale del Photoclub Immagine Avis. Il 13 aprile partita dell'amicizia tra ItalianAttori e gli amministratori della Liguria.

A maggio Regate di Primavera e il trofeo Siad Bombola d'Oro oltre alla 24a edizione de "Lo sport non ha handicap", torneo di basket in carrozzina. 3a edizione del premio di teatro "Luzzati" per ragazzi e 2a edizione del Tigullio Vip Padel a giugno.

Sempre in giugno 11a edizione del Sant'in Jazz e a luglio 20a edizione del Premio Bindi. A luglio e agosto 2a edizione della Stand Up Comedy e 2a edizione per l'Ecofestival Donne e Cambiamento. Concerto di Memo Remigi lunedì 22 luglio e 10a edizione del Guitar Summit oltre alla 23a edizione della rassegna di teatro di figura "Il flauto magico". In agosto 24a edizione di Tigullio a Teatro. A fine agosto 7a edizione, il Festival della Politica e l'8a edizione del Bioetica Festival. 8a edizione anche per l'Irish Music Festival a settembre.

"Santa Margherita Ligure presenta un'ampia programmazione da gennaio a dopo l'estate del '24 - ha detto il sindaco Donadoni -. Una tempestività resa possibile dalla collaborazione con AssoAlbergatori e Camera di Commercio. Su questa brochure sarà possibile trovare tutti i grandi eventi e i servizi collaterali e tutto quello che racconta l'accoglienza di Santa Margherita Ligure".