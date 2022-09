Santa Margherita, il Sibelius Festival giunge alla settima edizione

Mese di settembre all'insegna della musica, a Santa Margherita Ligure, dove non mancheranno gli appuntamenti declinati secondo diversi generi e tonalità. Torna in grande stile il Sibelius Festival, giunto alla VII edizione. Appuntamenti previsti a Santa Margherita Ligure, oltre che a Chiavari e a Zoagli, tra sabato 17 e martedì 27 settembre. Tra gli eventi in programma da sottolineare il concerto inaugurale lunedì 19 alle ore 20, nella chiesa di San Siro con l'Orchestra giovanile regionale "Paganini".

Il Festival, in onore del grande compositore finlandese Jean Sibelius, consente a Santa Margherita Ligure di rinsaldare ulteriormente i legami con la Finlandia, alla luce del gemellaggio, stretto già da alcuni anni con la città di Raseborg, e della convenzione in atto con l'Ordine Regionale Ligure dei Giornalisti che, proprio con la Finlandia, ha stipulato un protocollo d'intesa per seguire un progetto Erasmus+ di formazione sullo stop alle fake news. Tornando alla musica a Santa Margherita Ligure, nel mese di settembre, in programma anche l'Irish Music Festival, sabato 3 e domenica 4, sempre dalle 21:15, in piazza Caprera, e il Sant' in Jazz Festival, previsto nelle serate di venerdì 9 e sabato 10, sempre dalle 21, all'anfiteatro Bindi dei giardini a mare.