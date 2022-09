Sant'Olcese, lettera con minacce di morte alla sindaca Sara Dante

Una lettera con minacce di morte è stata recapitata a Sara Dante, sindaca di Sant'Olcese, comune dell'entroterra genovese. Da quanto si apprende è l'ultimo di una serie di atti intimidatori, cominciati il 31 luglio scorso, ma diventati pubblici adesso. A luglio, sul portone del palazzo comunale, imbrattato con silicone, comparve una minaccia riferita alla sindaca.

Sara Dante, in carica dal maggio del 2019, presentò denuncia ai carabinieri facendo scattare per lei la vigilanza generica. Per Sara Dante c'è la solidarietà della sua maggioranza 'Centrosinistra per Sant'Olcese' ("La giunta e i consiglieri si stringono attorno a Sara per i vili messaggi intimidatori ricevuti che non fermeranno il suo e il nostro impegno per Sant'Olcese") e quella della collega Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, altro comune dell'entroterra genovese.

Dalla lettera, pubblicata sulla pagina social del sindaco Sara Dante, si comprende che le minacce potrebbero essere legate alla richiesta di controlli contro lo spaccio di droga in alcune zone del Comune. Chi ha redatto la lettera, in un italiano sgrammaticato e con una scrittura stentata, usando stampatello e corsivo, avverte: "se mandate le pattuglie ancora in via Levi alla sera e di giorno vi daremo fuoco al vostro Comune di san Olcese. Lo spaccio della droga (...) è roba nostra. State attenti che non scherziamo. La sindaco a (senza acca, ndr) le ore contate".