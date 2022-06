Serra Riccò e Sant'Olcese, in arrivo 15 milioni dal Pnrr. Ecco come verranno spesi

di Redazione

La soddisfazione del sindaco di Serra Riccò Angela Negri e di quello di Sant'Olcese Sara Dante. "Realizziamo un sogno"

Serra Riccò e Sant'Olcese hanno lavorato insieme per avere un grande risultato. I due comuni della Valpolcevera avranno infatti in dote ben in arrivo dal Pnrr.

Oggi a Villa Serra di Comago la presentazione alla cittadinanza alla presenza del sindaco della Città Metropolitana Marco Bucci.

Verrà migliorata la viabilità per consentire un più agevole accesso alla zona produttiva di via Levi e al polo dei servizi di Villa Serra e verrà costruito un percorso ciclo pedonale sul Torrente Secca. Verrà insomma valorizzato il territorio anche dal punto di vista turistico.

La soddisfazione del sindaco di Serra Riccò Angela Negri e di quello di Sant'Olcese Sara Dante. "Realizziamo un sogno".