Sanremo: Villa Ormond in fiore, grande festa il 27 e 28 aprile

Esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica, con il fiore e la sostenibilità ambientale come protagonisti. Torna a Sanremo, nel weekend del 27 e 28 aprile, Villa Ormond in fiore, evento a ingresso gratuito organizzato dalla Fondazione Villa Ormond con il contributo, tra gli altri, di Comune di Sanremo, Regione Liguria, Confindustria Imperia e ance. "Anche quest'anno Fondazione Villa Ormond ha voluto aprire le porte della Villa ed il parco per Villa Ormond in Fiore", ha detto stamani, Livio Emanueli, responsabile della Fondazione Villa Ormond, alla presentazione della manifestazione.

"Un evento - ha aggiunto - in cui i protagonisti sono i fiori, i loro profumi ed i loro colori. Un prodotto tipico del nostro territorio, che porta il nome di Sanremo nel mondo. Il settore florovivaistico è fondamentale per l'economia del nostro territorio e per noi è importante valorizzarlo. La natura sarà protagonista anche nei vari momenti dedicati alla sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, fondamentale per il nostro futuro e per quello dei nostri figli".

Nel corso del fine settimana si alterneranno installazioni realizzate dal Consorzio dei Comuni del Bacino Sanremese, artisti del fiore, teatro, attività didattiche per le famiglie, musica da camera e live. Come ogni anno, la Fondazione Villa Ormond ha previsto una serie di manifestazioni anche nei giorni precedenti, "Aspettando Villa Ormond in Fiore", a partire da martedì 23 aprile, con Fiormenti, un'attività di orientamento scolastico sul settore florovivaistico organizzato in collaborazione con Regione Liguria, alla quale parteciperanno 180 studenti delle scuole. Sono previsti show cooking, in cui verranno realizzate ricette con fiori eduli. Verranno, inoltre, realizzati degli eventi educativi per i ragazzi, in collaborazione con Festival della Scienza, che coinvolgeranno oltre 700 studenti; convegni tecnici, uno spettacolo teatrale itinerante con degustazione e una dimostrazione sulla potatura delle piante.