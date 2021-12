Sanremo, traffico in tilt intorno al centro tamponi: da lunedì sarà spostato a Bussana

di Marco Innocenti

Il sindaco Biancheri: "Mi scuso dei disagi. Avevamo chiesto ad Asl di provvedere allo spostamento già da una settimana ma serve miglior organizzazione"

Come già accaduto sabato pomeriggio, le code di auto in attesa per il tampone al centro drive through del Palafiori di Sanremo hanno mandato in tilt il traffico cittadino e, anche oggi, la polizia locale è dovuta intervenire per risolvere la situazione, chiudendo corso Garibaldi e deviando il traffico sulle strade limitrofe. Una situazione resa ancor più difficile con l'entrata in vigore del grren pass sui mezzi pubblici, visto che molti sanremesi non in regola con la certificazione, hanno optato per l'auto privata.

"Il nuovo centro tamponi - ha annunciato in serata il sindaco Alberto Biancheri - sarà allestito a Bussana mare, nell'area parcheggio gestita da Amaie Energia e aprirà lunedì prossimo, anche se oggi ho chiesto ad Asl di fare il possibile per accelerare i tempi. Va, però, rivista e migliorata l'organizzazione, a prescindere dalla nuova ubicazione".

"Dell'ingorgo stradale di stamattina e dei relativi disagi patiti da molti cittadini, mi voglio scusare personalmente - ha aggiunto Biancheri - All'Asl avevamo chiesto già dalla scorsa settimana di trasferire altrove il centro tamponi 'drive through', mettendo a disposizione diverse location alternative. Non si può, comunque, far aspettare due o tre ore in coda, in auto, un bambino magari febbricitante. Per far fronte al drastico aumento di tamponi da tracciamento dell'ultima settimana, quasi interamente destinati a ragazzi e bambini in età scolare, serve incrementare il personale dedicato. O quantomeno scaglionare gli arrivi al centro prelievi con orari ben differenziati, specialmente per le scuole, in modo da ridurre sensibilmente i tempi di attesa".