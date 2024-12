Sanremo, sindaco Mager: "Festival 2026, entro febbraio manifestazione di interesse"

"I tempi devono essere necessariamente rapidi: chi sarà incaricato di gestire il Festival di Sanremo nel 2026 dovrà saperlo con sufficiente anticipo, non solo pochi mesi prima. Non posso permettermi di gestire questa tempistica, anche se il mio obiettivo è quello di avviare la procedura per la manifestazione d'interesse più o meno in concomitanza con la prossima edizione del Festival, che si terrà a febbraio 2025", ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, (nella foto, a sinistra) intervenuto al Teatro del Casinò in occasione della presentazione di 'Sarà Sanremo'.

Il primo cittadino ha commentato la recente sentenza del Tar, che impone al Comune di bandire una gara per la scelta del partner del Festival a partire dall'edizione del 2026, escludendo l'affidamento diretto alla Rai per motivi legali. "Aspetteremo la decisione del Consiglio di Stato", ha aggiunto Mager, "anche se non credo che arriverà rapidamente, e quindi ci organizzeremo, come Comune, per avviare la manifestazione di interesse".

"In qualità di avvocato, rispetto le decisioni dei giudici anche quando non le condivido, come in questo caso. Abbiamo dato mandato ai nostri legali di fare ricorso al Consiglio di Stato e difendiamo la correttezza delle azioni delle amministrazioni precedenti", ha concluso.