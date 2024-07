Sanremo, Morgan assolto: per il giudice non diffamò Bugo al Festival 2020

Il giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha assolto "perchè il fatto non sussiste" Marco Castoldi, in arte Morgan, a processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, per quanto avvenuto al Festival di Sanremo del 2020. Morgan e Bugo erano in gara con la canzone "Sincero" ma vennero squalificati quando l'ex Bluvertigo modificò, nel corso dell'esibizione, il testo. La vicenda finì in tribunale dopo la denuncia di Bugo che, oltre ad essere stato squalificato, si era sentito diffamato dalle dichiarazioni di Morgan. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi.

" Condotta diffamatoria per vendicarsi dei problemi tra il suo staff e quello di Bugatti. Marco Castoldi ( Morgan) ha disegnato un piano criminoso per ledere l'onorabilità di Bugatti". Con queste motivazioni il pm di Imperia Tiziana Berlinguer aveva chiesto 1 anno e 6 mesi di reclusione, con sospensione subordinata al pagamento di una provvisionale, per l'artista monzese che al Festival di Sanremo del 2020, cambiando le parole di "Sincero" cantata in duo con Cristian Bugatti in arte Bugo ("Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera" e via cantando) aveva provocato l'abbandono del palco del collega e la sospensione dell'esibizione.

All'udienza odierna, davanti al giudice monocratico Marta Maria Bossi, erano assenti entrambi gli artisti. Morgan è atteso per domani sera ai Parchi di Nervi per l'omaggio a Fabrizio de André, di cui anni fa aveva reinciso l'intero album Non al denaro, non all'amore né al cielo.