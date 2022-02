Sanremo: il miniconcerto senza mascherina costa a Povia una multa di 400 euro

di Redazione

Il cantautore ha annunciato sui social la sanzione per l'esibizione estemporanea del 22 gennaio scorso in piazza Colombo. "Come faccio a cantare con la mascherina?"

Mercoledì 23 Febbraio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn