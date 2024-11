Sanremo: floricoltura, "Congresso dei fiori" 15 e 16 novembre

Il secondo Congresso del Fiore Made in Italy, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Assofloro e Affi, prenderà il via venerdì 15 novembre 2024, alle 10, al Teatro Centrale di Sanremo. L'evento vedrà la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e si preannuncia come un'importante occasione per mettere in luce il valore e l'impatto della floricoltura italiana, un settore strategico per l'economia del Paese. "Questo congresso rappresenta un'opportunità unica per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana. Distintività e legame con il territorio saranno i temi principali dell'evento", affermano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, rispettivamente Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale. "Il Congresso Nazionale del Fiore sarà anche un momento di confronto sulle sfide e le opportunità di un settore che, con la sua lunga tradizione, è una componente fondamentale dell’agricoltura nazionale, capace di unire qualità, varietà e innovazione".

Protagoniste la Liguria e Sanremo, cuore della floricoltura italiana - Al centro dell'evento ci sarà la Liguria, in particolare Sanremo e la Riviera di Ponente, da sempre simbolo dell'eccellenza nella coltivazione di fiori recisi. "La Liguria continua a essere la principale regione per la produzione di fiori recisi, grazie alla sua esperienza consolidata e all'adozione di nuove tecnologie. Sanremo e la Riviera di Ponente sono rinomate per la coltivazione di ranuncoli, anemoni, papaveri, mimose, ginestre e fronde verdi, che vengono esportati in tutto il mondo, grazie anche a un clima favorevole e a una tradizione che affonda le radici nei secoli passati", spiegano gli organizzatori.

Gli interventi e il programma del congresso - La mattina del 15 novembre, insieme a Ettore Prandini, interverranno Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Nada Forbici, Coordinatrice della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, nonché numerosi esponenti istituzionali, tra cui il Senatore Giovanni Berrino, l’europarlamentare Paolo Inselvini, Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia, Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo, e Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Nel pomeriggio, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare l'Istituto Regionale di Floricoltura (IRF) di Sanremo per un approfondimento tecnico sul settore. Il congresso proseguirà sabato 16 novembre con una conferenza e una dimostrazione di arte floreale alle ore 9.00 presso la storica Serra Prediali, in stile Liberty, all'interno di Villa Ormond. Sempre sabato 16, si terrà una visita guidata al Mercato dei Fiori di Sanremo e alla Cooperativa Tre Ponti, oltre alla scoperta di alcune delle principali aziende floricole della zona.