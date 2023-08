Sanremo: detenuto in coma, gravi ferite alla testa

Un detenuto romeno di 51 anni, in carcere di Villa Armea (Sanremo) per scontare una pena definitiva per furto, si trova ora in coma all'ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) con alcune contusioni e gravissime lesioni alla testa.

La moglie, avvertita quando il detenuto è stato portato all'ospedale, ha presentato un esposto alla procura di Imperia. La donna è stata avvisata i primi di agosto dagli uffici del carcere che il marito aveva avuto un malore e che dall'infermeria del carcere sanremese era stato trasferito d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici dovevano intervenire per ridurre una frattura alla teca cranica. Qui, alla moglie del detenuto sarebbe stato chiesto di firmare il consenso alla donazione autologa di tessuti e ossa finalizzato alla riduzione della frattura.

Nessuna spiegazione sarebbe stata fornita alla moglie del detenuto se non che l'uomo avrebbe riportato alcune contusioni cadendo da solo alcuni giorni prima nella sua cella, risposta che secondo la donna, non giustificherebbe la grave lesione alla testa.

Per questo la donna si è rivolta all'avvocato Andrea Rovere di Sanremo e ha presentato l'esposto in procura nel quale si chiede di accertare l'origine e le cause delle condizioni del detenuto.

"Prima di un accertamento medico - ha sottolineato l'avvocato Rovere - che chiarisca l'origine e la natura delle lesioni non è possibile fare alcun tipo di ipotesi accusatoria. Ma nel caso dovessero emergere segni di violenza allora bisognerà approfondire tutti gli aspetti e tutti gli scenari". Un esposto analogo sarebbe stato presentato anche al Garante regionale per i detenuti, l'autorità amministrativa che si occupa di garantire i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. Corneliu Maxim, questo il nome del detenuto, era entrato in carcere il 24 giugno scorso per scontare una condanna definitiva per furto.