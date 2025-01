Savona, Lotteria Italia: la fortuna bacia una tabaccheria a Millesimo

Diego Negri 40 anni, sposato, tre figli, tre cani e due gatti, titolare della tabaccheria in piazza Italia,108 a Millesimo in provincia di Savona, ha venduto il tagliando che ha vinto un premio di terza categoria ovvero 50mila euro. "Gli ultimi biglietti li abbiamo venduti alla vigilia di Natale. Potrebbe essere il proprietario di una seconda casa venuto qui per le festività oppure il parente di qualche residente. Ho visto tante facce nuove in quei giorni", racconta Diego Negri che insieme alla mamma e una dipendente, gestisce da quasi 6 anni la rivendita.

Incremento vendita biglietti. In effetti durante l'arco di tutto l'anno sono stati venduti molti biglietti. In particolare nei giorni che hanno preceduto il Natale la richiesta è aumentata e quando i biglietti sono finiti, proprio alla vigilia del 25 dicembre, tante persone sono entrate nella tabaccheria in cerca dei biglietti della Lotteria Italia.

Come ritirare il premio. Il possessore del biglietto potrebbe rivelarsi in tabaccheria oppure presentarsi ad uno sportello di Intesa San Paolo di Torino per ritirare la somma.

