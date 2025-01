Inchiesta corruzione, archiviata la posizione di Roberto Spinelli: "Il padre Aldo lo teneva all'oscuro dei rapporti con Toti"

Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha deciso di archiviare l'inchiesta nei confronti di Roberto Spinelli, figlio dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli. La decisione è stata presa dopo che il giudice ha sollevato dei dubbi sulla consapevolezza di Roberto riguardo al presunto accordo corruttivo tra suo padre e Giovanni Toti. Secondo la Faggioni, "appare probabile che il figlio, con riferimento ai finanziamenti, venisse regolarmente 'dribblato' dal padre".

Misura - Nel corso delle indagini, Roberto Spinelli, difeso dagli avvocati Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, era stato sottoposto a un provvedimento interdittivo lo scorso 7 maggio, mentre il padre Aldo era stato posto agli arresti domiciliari, misura che è stata poi revocata nel mese di agosto.

Decisioni - Anche i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde avevano chiesto l'archiviazione, ritenendo che Roberto Spinelli non avesse avuto un'autonomia valutativa o propositiva in merito alle erogazioni destinate al comitato elettorale di Giovanni Toti. Per i pm, infatti, era il padre a gestire i pagamenti per ottenere favori in cambio, mentre il figlio sembrava non essere coinvolto nelle decisioni.

Ruoli - Nel suo interrogatorio, Roberto Spinelli aveva precisato che "non era mio padre che chiamava Toti, ma Toti che chiamava mio padre", aggiungendo che "il presidente faceva le sceneggiate per chiedere i finanziamenti".



Sollievo - "Sono soddisfatto. Con questo provvedimento si chiude una vicenda che mi ha ingiustamente coinvolto e che, per tanti mesi, mi ha esposto ingiustamente a una 'gogna mediatica' senza che io o le società coinvolte avessimo mai commesso alcunché di illecito". Questo il commento di Roberto Spinelli sulla decisione del giudice di archiviare la sua posizione. "Dalla lettura del provvedimento si evince come le dichiarazioni di assoluta estraneità alla vicenda rese da Roberto Spinelli già dall'interrogatorio di garanzia del maggio 2024 - si legge in una nota - abbiano trovato puntuale conferma negli accertamenti svolti e nelle risultanze processuali tanto da non consentire neanche l'inizio dell'azione penale nei suoi confronti"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.