Sanremo: 'Bouquet Festival 2025', premiate le migliori composizioni floreali

Il Forte di Santa Tecla ha ospitato oggi la nona edizione del "Bouquet Festival di Sanremo", un concorso che celebra la tradizione floricola ligure e il connubio tra arte e natura. Organizzato da Amaie Energia e dal Mercato dei Fiori, con la collaborazione del Comune di Sanremo, l'evento ha visto la partecipazione di dieci talentuosi flower designers provenienti da tutta Italia. Il tema di quest’anno, "I fiori nell’Arte", ha ispirato creazioni uniche che hanno mescolato tradizione e innovazione, con un focus particolare sulla valorizzazione dei fiori locali.

I vincitori - Il primo posto è andato a Pietro Laezza, che ha conquistato la giuria con due composizioni eleganti e originali. Al secondo posto si è classificato Mario Garofalo, mentre Katia Santamaria ha ottenuto il terzo posto. Inoltre, il premio speciale per la valorizzazione del prodotto locale è stato attribuito a Salvatore Mannino, mentre Valeria Betelli ha vinto per l'originalità dell'interpretazione.





Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha dichiarato: “Complimenti a tutti i partecipanti, che hanno saputo valorizzare la qualità dei fiori di Sanremo. Il nostro Festival della Canzone Italiana rappresenta una grande vetrina per la città e per i suoi prodotti locali, tra cui i fiori, che saranno protagonisti anche sul palco del Festival.”





Un'opportunità per il territorio - L'evento non è solo una competizione artistica, ma anche un'occasione per celebrare l'eccellenza della floricoltura ligure. Alessandro Piana, vicepresidente della Regione, ha sottolineato: “ “Ho partecipato con grande piacere oggi, nella straordinaria cornice del Forte di Santa Tecla, alla premiazione del vincitore del concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2025”, una competizione che unisce arte, tradizione e valorizzazione del nostro territorio. Questo evento non è solo un tributo alla straordinaria qualità dei nostri fiori, ma anche un riconoscimento della passione e della creatività di chi lavora ogni giorno per rendere la floricoltura ligure un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Un comparto che riveste un ruolo fondamentale nell’economia della nostra regione e che dà lavoro a migliaia di persone. La Liguria si conferma infatti sempre più la Regione dei fiori d’Italia con oltre 430 milioni di euro di valore alla produzione (+11,7% crescita annua). Insomma, un fiore su tre proviene dalla nostra Regione. Un particolare ringraziamento agli organizzatori dell’evento, al Comune di Sanremo, Amaie Energia, il Mercato dei Fiori e la Floral Designer Jessica Tua, per il loro impegno nel promuovere una tradizione che è simbolo della Liguria. Congratulazioni al vincitore, Pietro Laezza, che con il suo talento ha realizzato due composizioni che rappresentano un esempio straordinario di come l’arte floreale possa emozionare e raccontare la bellezza del nostro territorio. Oggi portiamo avanti una tradizione che rende onore al ponente ligure e alla nostra Regione e sono certo che i nostri fiori saranno rappresentati al meglio durante il Festival della Canzone Italiana”.





Momento di promozione - "Un plauso a tutti i flower designers che hanno saputo interpretare magistralmente i temi proposti per questa nona edizione – commenta il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini – L’immagine di Sanremo è da sempre legata ai fiori, simbolo della grande tradizione floricola locale. Il Festival sarà quindi un momento di promozione internazionale, portando l’attenzione su un prodotto che caratterizza uno dei settori storici e più importanti per l’economia locale”.





Un legame con il Festival - Come ogni anno, il concorso è anche un’anteprima delle celebrazioni sanremesi. Il primo classificato, Pietro Laezza, avrà il privilegio di partecipare alla giuria dei carri fioriti durante la manifestazione dei fiori di Sanremo, che si terrà il prossimo marzo. Un'occasione per far conoscere ancora di più la bellezza dei fiori della Riviera ligure, apprezzati in tutto il mondo.





I fiori come opere d'arte - I dieci finalisti hanno dovuto realizzare due bouquet in 30 minuti ciascuno, interpretando rispettivamente i temi "Barocco e Impressionismo" e "Modernismo e Cubismo". Le composizioni sono state giudicate da una giuria tecnica di esperti, tra cui Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini, che hanno valutato l'aderenza ai temi artistici, la scelta dei colori e la capacità tecnica.





Una tradizione che continua - La cerimonia di premiazione è stata arricchita dalla partecipazione di Manuela Brea, madrina dell'evento e discendente di una storica famiglia di floricoltori. La sua presenza ha ricordato l'importanza della tradizione floricola della Liguria, che da sempre contribuisce alla reputazione internazionale dei fiori locali.

