Sanremo, Amadeus 'invita' i trattori sul palco: "Protesta giusta". E gli agricoltori annunciano: "Un nostro rappresentate all'Ariston"

"Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno". Lo dice Amadeus, in sala stampa a Sanremo, dopo la richiesta degli agricoltori di avere ospitalità al festival. Fiorello ci scherza su: "Sarebbe bene che arrivassero, un palcoscenico così non lo trovi tutti i giorni, faccio un appello a venire". E Amadeus: "Se vengono li faccio salire sul palco".





La risposta non si è fatta attendere: "Un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo". Lo annuncia Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, in merito alle parole di Amadeus in conferenza stampa. "Siamo in contatto con l'organizzazione del Festival per stabilire i dettagli" ha aggiunto Calvani.