Genova, 30enne arrestata per tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un'anziana

Il Nucleo Operativo della Compagnia CC Genova Centro, a seguito di attività investigativa, ha tratto in arresto una donna trentenne genovese per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali, in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Genova, su richiesta della locale Procura. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'arrestata avrebbe aggredito una donna sessantacinquenne che stava passeggiando su Corso Montegrappa in pieno giorno, minacciandola di trafiggerla al collo con una siringa. Contestualmente la spingeva contro un muro, la immobilizzava e iniziava a rovistare nella borsa per impossessarsi del contenuto. La vittima, schiacciata ripetutamente contro la parete e ferita al collo con l'ago della siringa, riusciva comunque a reagire con l'aiuto di alcuni passanti, riportando poi lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini venivano immediatamente avviate grazie all'intervento di un carabiniere del reparto, libero dal servizio, che si è trovato a pochi passi dal luogo del fatto: il militare ha prestato le prime cure alla vittima e poi si è messo alla ricerca dell'autrice dell'aggressione e l'ha individuata mentre entrava nel portone di un grande condominio. Le successive indagini hanno consentito di identificare la donna che aveva lì il proprio domicilio. L'analisi dei filmati di videosorveglianza e le testimonianze raccolte oltre al riconoscimento effettuato dalla vittima hanno consentito l'arresto.