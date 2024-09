Regionali, il Comune di Genova sposta le sedi di alcuni seggi

Su proposta dell'assessore ai Servizi civici Marta Brusoni, in vista delle prossime elezioni regionali la Giunta comunale ha deliberato lo spostamento delle sedi di alcuni seggi elettorali nei Municipi VIII Medio-Levante, V Valpolcevera e VII Ponente. Nel caso dei primi due municipi, il trasferimento è motivato dai lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici finanziati dal Pnrr. Per quanto riguarda il Municipio VII Ponente, invece, lo spostamento è stato richiesto all'unanimità dal Consiglio municipale. Nel Municipio VIII Medio Levante le sezioni 373, 375 e 377 si trasferiranno in via temporanea dalla scuola primaria "Diaz" di via Cesare Battisti 6 alla scuola secondaria di I grado "D'Oria", in via A. Diaz 8. Nel Municipio V Valpolcevera le sezioni 118, 119, 134 e 135 saranno spostate dalla scuola primaria "2 Giugno" di via Fratelli di Coronata 11 all'asilo nido "Girotondo" (via Fratelli di Coronata 7). Nel Municipio VII Ponente è stato confermato il trasferimento della sezione 20 dalla scuola primaria "Aldo Moro" di via Martiri del Turchino 99 alla scuola secondaria di primo grado "Assarotti" di via Branega 10C. Maggiori informazioni sui seggi elettorali trasferiti di sede e sulle modalità di voto alle Regionali 2024 saranno pubblicate successivamente sul sito del Comune di Genova.