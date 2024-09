Portofino, presentato il piano di riqualificazione dell'area dell'ex ristorante "Il Cavalluccio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stato presentato ieri, presso il Teatrino Comunale di Portofino,il piano di riqualificazione dell'area che era occupata dall’ex ristorante "Il Cavalluccio". Lo scopo del progetto, guidato dall’imprenditore Maurizio Raggio che aveva acquistato l’area nel 2023, è quello di fornire soluzioni innovative per la comunità e i numerosi turisti che affollano il famoso borgo ligure.

Il piano prevede la creazione di un centro multifunzionale che si integra armoniosamente con il fianco della montagna, grazie a un design innovativo e rispettoso dell'ambiente. La struttura sarà distribuita su 8 piani, di cui 6 fuori terra e 2 sotterranei, e includerà un parcheggio coperto accessibile da Piazza Libertà, un centro medico d’emergenza con eliporto, un moderno centro congressi, una SPA per il relax e un’area giochi panoramica sul tetto dedicata alle famiglie.





Per essere approvato, il progetto dovrà avere il benestare del sindaco Matteo Viacava, che già in passato si è dimostrato contrario, del Parco di Portofino e della Regione Liguria. Infatti invitato ieri insieme al vicesindaco, entrambi non si sono presentati non si sono presentati alla presentazione dimostrando o meglio ribadendo, il suo dissenso per l'opera. Raggio alla domanda se avesse notato la loro assenza, ha risposto: "Il mio compito è insegnare il progetto e non l'educazione" e poi ha anche aggiunto che "Il progetto è per i cittadini, il mandato di ogni sindaco prima o poi termina". Parole che lasciano intendere più di quanto volesse far trasparire l'imprenditore.





Alla presentazione, la cittadinanza era numerosa, c'è chi non stava nemmeno all'interno dell'ex ristorante "Il Cavalluccio" e gli apprezzamenti per questo piano non sono mancati. Tuttavia anche le incognite, come i fondi, le tempistiche e la realizzazione del progetto. Tutte domande a cui Raggio ha risposto e a fatto rispondere anche la schiera di collaboratori del progetto, avvocati, ingegneri e specialisti del caso.





Secondo l’Immobiliare Portofino, i lavori di costruzione dovrebbero durare circa 3 anni, il periodo di validità del titolo edilizio. Le operazioni più invasive, come scavi e trasporti, saranno effettuate durante la bassa stagione turistica per ridurre l'impatto sulla viabilità estiva. Durante la costruzione, saranno installate recinzioni esteticamente gradevoli per minimizzare l'impatto visivo. Una volta completati i lavori, si prevede un miglioramento dei servizi urbanistici, beneficiando tutte le categorie di cittadini e visitatori.

Attualmente, non è ancora stato definito un piano di gestione dettagliato per tutti i servizi previsti. Tuttavia, il parcheggio includerà 340 posti auto e 240 posti moto, oltre a colonnine di ricarica elettrica, e sarà gestito da una società privata appositamente costituita. L'ambulatorio, invece, sarà gestito in collaborazione con la ASL di riferimento e le associazioni di primo soccorso locali.