Sanità, si è dimesso il dg dell'Asl 1 Silvio Falco. La Regione: "Grazie per il suo impegno profuso"

di Giorgia Fabiocchi

Motivi personali, ha spiegato il direttore dell'Asl 1 imperiese. "Non cambio idea".

Il direttore generale dell'Asl 1 imperiese Silvio Falco ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili. "Motivi personali - ha spiegato Falco - non cambio idea". Non si è fatta attendere la risposta del destinatario della lettera, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: "Abbiamo ricevuto comunicazione delle dimissioni dall'incarico per motivi personali del direttore generale della Asl1, Silvio Falco. Lo ringraziamo per l'impegno profuso, in particolare nel difficile periodo della pandemia, in cui sono state garantite le cure a tutti coloro che ne avevano bisogno grazie alla modulazione continua dei posti letto e dei presìdi ospedalieri nelle diverse fasi della pandemia. Non appena avuta comunicazione delle dimissioni, ci siamo immediatamente attivati per individuare un sostituto che possa proseguire in modo efficiente ed efficace il lavoro svolto in Asl1 e realizzare la trasformazione legata al Pnrr che interesserà tutto il sistema sanitario regionale nei prossimi mesi".