Sanità Liguria, in farmacia a carico del Sistema Sanitario Nazionale anche i dispositivi per monitorare la glicemia

È passata in giunta la proposta del disegno di legge che disciplina la distribuzione di gran parte dei farmaci a carico del sistema sanitario nazionale nelle farmacie convenzionate, con un contributo a favore delle farmacie stesse per l'esecuzione di tali prestazioni. Tale disposizione si estende anche ai dispositivi per il monitoraggio della glicemia. "In questo modo - ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - si rende possibile una massima capilarizzazione della distribuzione dei farmaci, offrendo un servizio più fruibile e comodo ai cittadini liguri. Ancora una volta le farmacie liguri saranno un tassello importante per migliorare l'offerta sanitaria nella nostra regione".

"Il provvedimento di oggi è solo un ulteriore tassello nel quadro del moderno concetto di 'farmacia dei servizi' - dichiara Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria -, la cui implementazione in Liguria è da tempo avviata e su cui c'è' la più ampia condivisione fra noi, la Regione e tutti gli enti collegati. Dalla pandemia in avanti il ruolo delle farmacie sul territorio si è progressivamente trasformato, aggiungendo sempre più servizi ad alto valore aggiunto al cittadino, in un'ottica di equità di accesso alle cure, prossimità e capillarità. Le farmacie liguri continueranno in questo percorso a fianco delle istituzioni, a beneficio di tutta la collettività".