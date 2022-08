Sanità in Liguria, Paita: "Trasferimento del primario Stefano Berti è grave sconfitta"

di Marco Innocenti

“Il primario della divisione chirurgica di Spezia, Stefano Berti, si trasferirà in Piemonte. Una notizia che rappresenta per la sanità spezzina e ligure una grave sconfitta”. Lo ha dichiarato Raffaella Paita, deputata ligure di Italia Viva, in una nota. “Da anni - prosegue l'onorevole Paita - l'equipe guidata dal dottor Berti e prima ancora da Emilio Falco, rappresenta un'eccellenza e un riferimento a carattere nazionale e internazionale, per gli interventi effettuati con tecniche innovative, che hanno richiamato pazienti anche da fuori regione e hanno fatto scuola a molti professionisti provenienti da tutta Italia".

"Purtroppo la gestione inadeguata della sanità regionale in questi anni ha fortemente penalizzato Asl 5 per la mancanza di un nuovo ospedale e la carenza cronica di personale - aggiunge Paita - È triste constatare che realtà come quella della divisione chirurgica, frutto degli studi e della professionalità di medici di grande valore, oggi si ritrovi orfana di un eccellente primario a cui dobbiamo tutti un grazie per l’impegno profuso sul nostro territorio nel corso degli anni.

Al Dottor Berti il mio augurio di buon lavoro sperando che sia solo un arrivederci”.