Sanità, Bucci: "Il buco è di 19,2 milioni". Le opposizioni: "Solo parole, vogliamo i documenti"

Sarebbe di 19,2 milioni il disavanzo della sanità: a dirlo nell'aula del Consiglio Regionale è il presidente Marco Bucci, "ma i documenti ufficiali raccontano un'altra cosa" attacca il capogruppo del Pd Armando Sanna. Il presidente in effetti ha letto la sua relazione ma nella delibera di giunta realizzata nei giorni scorsi il numero era sensibilmente diverso, 62 milioni, mentre i 19,2 milioni al momento non sono riscontrabili in nessun atto ufficiale.

Disavanzi - Nella relazione del presidente emerge che cinque realtà sanitarie non hanno accumulato alcun disavanzo: si tratta Asl2, Asl4, Asl5, e degli ospedali Galliera ed Evangelico. Per quanto riguarda invece le strutture con disavanzo: Asl 1 per 2,5 milioni, Asl3 per 4,7 milioni, San Martino per 5,2 milioni e Gaslini per 6,7 milioni. La somma è 19,1 milioni ma è verosimile che con i decimali si arrivi alla cifra presentata dal presidente.

I conti tornano? - Bucci ha anche parlato di 50 milioni di accantonamento richiesti dal Ministero dell'Economia e delle finanze a tutte le Regioni per adeguare gli stipendi nel 2025. Gli enti però si sono compattati e nella Conferenza Stato-Regioni intendono respingere la richiesta, col presidente Fedriga capofila. Inoltre Bucci ha parlato di 487 milioni di avanzo dall'esercizio precedente, che potrebbero coprire tanto i 19,2 quanto i 50. In conclusione, i 35 milioni che dal 2020 venivano stanziati per coprire il disavanzo non verranno più spesi, proprio perché la copertura verrebbe effettuata con altri fondi. "Non ci sono riduzioni di servizi né di assunzioni" ha dichiarato Bucci.

Opposizione - Dalla delibera di giunta risulterebbe un taglio di 34 milioni sui Lea (livelli essenziali di assistenza). "Aspettiamo un atto della giunta che ci smentisca ma per il momento i numeri sono diversi da quelli che dice Bucci - dichiara Armando Sanna -. Da quello che possiamo leggere oggi si stanno andando a tagliare servizi essenziali sulla disabilità e sulle persone più fragili".

