Galliera, nuove metodiche mininvasive per il reflusso gastroesofageo

GENOVA - Buone notizie per chi soffre di reflusso gastroesofageo. La diagnostica fisiopatologica, in passato già attiva presso la Gastroenterologia del Galliera, diretta dal dott. Massimo Oppezzi, riprende l’attività dopo l’acquisizione di due strumenti diagnostici avanzati, che permettono di effettuare manometrie esofagee ad alta definizione e pH-metrie wireless.

Cosa significa questo per i pazienti? Un approccio meno invasivo, esami più precisi e monitoraggi prolungati che permettono una maggiore acquisizione di informazioni sulla patologia. La malattia da reflusso gastroesofageo è molto diffusa ed è caratterizzata da una risalita del contenuto acido dello stomaco nell’esofago, con sintomi quali, ad esempio, bruciore o dolore nel retro dello sterno e rigurgito acido. La pH-metria con capsula radiotelemetrica (Bravo) è una metodica di recente introduzione, utilizzata per la diagnosi della malattia da reflusso gastroesofageo, che permette di misurare il contenuto di acido nell’ esofago, mediante una capsula che viene attaccata alla mucosa dell’organo in questione, durante l’esecuzione di una gastroscopia.

«Il vantaggio principale rispetto alla pH-metria tradizionale - spiega lo specialista - risiede nell’eliminazione del fastidio legato alla presenza del sondino trans-nasale da mantenere per 24 ore, che spesso rende l’esame intollerabile per il paziente. Inoltre, con questa innovativa capsula, la registrazione può essere prolungata fino a 96 ore rispetto alle 24 ore dell’esame tradizionale, aumentando la sensibilità diagnostica di questa metodica».

Il monitoraggio del pH esofageo offre la possibilità di capire se il paziente soffre o non soffre della malattia da reflusso e di valutare di conseguenza, se elaborare una terapia adeguata che si basi su dati concreti, limitando visite, ulteriori esami diagnostici e l’assunzione di farmaci che possono risultare inutili o non indicati. Al Galliera si effettua anche un’altra metodica fisiopatologica, la manometria esofagea ad alta risoluzione. Si tratta di un esame che consente lo studio della motilità dell’esofago e delle sue funzioni sfinteriali attraverso l’inserimento per via trans-nasale di una sottile sonda. Dal momento che la sonda è inserita senza visione diretta da parte dell’operatore è sempre importante un esame endoscopico antecedente per escludere l’eventuale presenza di anomalie anatomiche o controindicazioni all’esecuzione dell’esame. «Tale metodica - dice Oppezzi - è indicata nei pazienti che presentano difficoltà nella deglutizione con endoscopia negativa, o dolore toracico non di pertinenza cardiologica o polmonare e quindi sospetti per malattie motorie, cioè del funzionamento dell’esofago».

Per poter accedere ai test occorre la prescrizione dello specialista gastroenterologo e quindi è necessario effettuare una visita ambulatoriale preliminare presso l’Ambulatorio di Gastroenterologia del Galliera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.