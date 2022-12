Sanità, avviso pubblico in Asl 5 per reclutamento di 33 unità

È stato pubblicato oggi l'avviso pubblico di Asl 5 riservato ai dipendenti della ditta Coopservice S.Coop. P.A. per il reclutamento di 33 unità di personale a tempo indeterminato, di operatore socio sanitario (Oss) con la chiusura delle selezioni e assunzioni entro fine febbraio. Il bando è stato indetto in virtù dell'emendamento 'Rossomando' alla legge di stabilità 2022 che introduce la possibilità delle Asl territoriali di stabilizzare il personale dipendente di società private il cui servizio sia stato internalizzato, a patto che il lavoro si sia svolto in periodo Covid. "È stata mantenuta fede all'accordo preso nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 24 novembre - dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - Con questo atto di fatto si vanno a soddisfare le esigenze concorsuali".

Per quanto riguarda invece la collocazione degli esuberi di oss di Coopservice in cassa integrazione fino al 31 dicembre, gli assessori alla Sanità e alle Politiche sociali Angelo Gratarola e Giacomo Giampedrone hanno oggi incontrato la gran parte delle strutture convenzionate operanti su tutto il territorio della provincia della Spezia. Le strutture hanno manifestato disponibilità a procedere a oltre 30 assunzioni già dai primi giorni del 2023 verificando successivamente ulteriori disponibilità. "Con questo impegno - sottolineano gli assessori Angelo Gratarola e Giacomo Giampedrone - si fa il primo passo verso l'assorbimento nel mondo lavorativo di una parte delle figure professionali in esubero che al 31 dicembre vedranno probabilmente scadere la cassa integrazione". Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con le organizzazioni sindacali per definire con loro la modalità organizzativa di trasmissione dell'elenco alle strutture che potranno così contattare i lavoratori per un'opportuna selezione.