San Martino, il Ps oculistico nelle ore diurne si sposta nella Clinica di viale Benedetto

GENOVA - La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che, a partire da mercoledì 3 settembre, il servizio di Pronto Soccorso Oculistico sarà sottoposto ad una sensibile riorganizzazione per migliorare l’efficienza della presa in carico dei pazienti con problematiche oculistiche a carattere emergenziale.

Secondo il nuovo assetto, nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 20) il servizio sarà attivo presso il piano terra della Clinica Oculistica, ubicata in Viale Benedetto XV n° 7, all’esterno delle mura ospedaliere. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alla presenza di un medico oculista e di un infermiere di triage. Durante questo orario, tutti i pazienti che necessitano di assistenza urgente per problematiche oculistiche dovranno recarsi direttamente presso questa sede e non all’ingresso abituale del Pronto Soccorso di via Mosso.

Nelle ore serali e notturne (dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo), le urgenze oculistiche saranno invece gestite, come avviene attualmente, presso il Pronto Soccorso generale, in Via Mosso, attraverso l’intervento di un oculista reperibile qualora necessario

Il Pronto Soccorso Oculistico può essere raggiunto utilizzando i mezzi pubblici, linee AMT 18/ e 43 con discesa in corrispondenza del capolinea. In caso di utilizzo di mezzi propri, in Largo Rosanna Benzi è disponibile il Parcheggio San Martino (gestione Saba Italia).

