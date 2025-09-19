San Cipriano: la Gimkana in favore dell'Associazione Maruzza per le cure palliative pediatriche
di Gilberto Volpara
L'appuntamento si rinnova per la quattordicesima edizione: torna la Gimkana di San Cipriano, a Serra Riccò, seconda trofeo Nonno Nino.
La manifestazione è aperta ai bambini dai 3 a 12 anni con ingresso gratuito per un evento a scopo benefico. Le offerte saranno devolute all'Associazione Maruzza impegnata nelle cure palliative pediatriche in Liguria.
Casco e ginocchiere obbligatorie con ritrovo alle 14 sul piazzale della chiesa di San Cipriano: "Un occasione di divertimento e spensieratezza nella speranza di fare anche un po' di solidarietà per una realtà dal grande cuore" spiega Tony Rebora, uno dei principali organizzatori dell'ormai storica Gimkana.
