Sampdoria, Yoshida va in Germania: lo aspetta lo Schalke 04

di Christian Torri

Il giocatore era in scadenza di contratto

Appena ieri Yoshida aveva salutato i tifosi della Sampdoria con un messaggio sui social. Adesso il giapponese è già pronto per una nuova avventura, nello specifico in Germania, infatti lo Schalke 04 neo promosso in Bundesliga ha scelto il difensore come rinforzo per la prossima stagione. Il giocatore era in scadenza di contratto dopo un campionato molto travagliato tra infortuni ed errori. Domani le visite mediche con il club tedesco.