Sampdoria, Quagliarella rinnova per un altro anno: ingaggio dimezzato e bonus

di Redazione

Il contratto è scaduto il 30 giugno scorso ma già nei prossimi giorni l'attaccante andrà in sede per mettere la sua firma

Fabio Quagliarella resterà alla Sampdoria ancora un anno. Il contratto è scaduto il 30 giugno scorso ma già nei prossimi giorni l'attaccante andrà in sede per mettere la sua firma sul rinnovo. Le parti hanno infatti trovato un accordo che prevede un contratto dimezzato (500.000 euro) e dei bonus legati a presenze e reti.

Negli ultimi giorni qualche voce, legata soprattutto allo slittamento del via libera, aveva messo in dubbio il rinnovo che invece ci sarà. Per buona pace del giocatore e dei suoi tifosi.