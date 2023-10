Sampdoria Women, l'allenatore Mango: "Quest'anno per salvarsi serve un miracolo ancora più grande, ma ci riusciremo. Pirlo lavora benissimo"

"Siamo una squadra molto giovane, abbiamo in organico anche delle ragazze del 2005 e siamo partiti in ritardo perché la nuova società si stava insediando, ma non molleremo di un centimetro: l'obiettivo sono i play out e la salvezza. L'anno scorso fu fatto un miracolo, quest'anno ce ne verrà uno ancora più grosso ma lo realizzeremo".

Questo e altro ha raccontato in esclusiva a Forever Samp l'allenatore della Sampdoria femminile, Salvatore Mango. Una lunga chiacchierata a 360 gradi in cui si è parlato di individualità ("Michela Giordano farà una grande carriera") ma anche e soprattutto dello spirito di gruppo, com'è nelle corde del tecnico che l'anno scorso subentrò a campionato in corso ad Antonio Cincotta in una situazione di classifica delicata raggiungendo poi il traguardo per nulla scontato della promozione in serie A.

Ecco l'intervista integrale a Salvatore Mango, in cui non è mancato un accenno alla squadra maschile guidata da Andrea Pirlo: "Non entro nel merito dei giudizi tecnici perché non sono all'altezza di un campione del mondo come lui, ma posso dire che a Bogliasco vedo il gruppo lavorare con grande impegno, serenità e determinazione. A Bolzano la partita è girata male, ma la Sampdoria saprà superare le difficoltà a recuperare terreno"

.