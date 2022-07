Sampdoria, tutto fatto per Grassi. Leris al Parma

di Matteo Angeli

Il centrocampista firmerà un contratto di tre anni e arriva quindi a titolo definitivo. Nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Cagliari

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO



La Sampdoria ha praticamente chuso per Alberto Grassi in arrivo dal Parma. Il centrocampista firmerà un contratto di tre anni e arriva quindi a titolo definitivo.

Grassi nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Cagliari. Prenderà il posto di Thorsby destinato a lasciare la Sampdoria.

Nell'operazione è finito Leris che quindi andrà a giocare in serie B nella squadra emiliana. Chissà che lo scambio non avvenga già sabato prosismo in occasione della sfida tra Sampdoria e Parma a Temù.

Intanto oggi Bonazzoli non ha partecipato alla partitella di allenamento. Un altro segnale evidente del suo divorzio imminente: la Salernitana lo attede.