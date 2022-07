Sampdoria, la scritta contro il Genoa nella foto delle nuove maglie fa arrabbiare i tifosi rossoblù

di Redazione

La scritta è cancellata ma si legge ancora piuttosto bene. Dietro Manolo Gabbiadini, in posa allo stadio con la nuova maglia gialla, l'insulto al Genoa si nota bene. La foto ha ovviamente fatto velocemente il giro del web e in pochi minuti è diventata virale soprattutto tra i tifosi rossoblù.

Non vogliamo immaginare che sia stata una mossa voluta ma sicuramente un po' di attenzione in più non sarebbe guastata. Questione, anche, di stile.