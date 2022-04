Sampdoria, torna la "Pasqua Blucerchiata" al Gaslini

di Redazione

Una delegazione guidata dal presidente Lanna e composta da Quagliarella, Gabbiadini, Tarenzi e Spinelli ha portato i doni nei reparti dell'ospedale pediatrico

La Sampdoria torna in visita all’Istituto “Gaslini” per consegnare uova di Pasqua ai piccoli degenti.

Una tradizione che era continuata nell’ultimo biennio – purtroppo non in presenza – anche in piena emergenza Covid e che oggi ha potuto scrivere un altro capitolo, finalmente di persona.

Una delegazione guidata dal presidente Marco Lanna e composta dai capitani Fabio Quagliarella e Stefania Tarenzi, Manolo Gabbiadini e Giorgia Spinelli si è infatti recata presso l’ospedale pediatrico genovese per consegnare decine di doni blucerchiati nei reparti.

Ad accoglierla il direttore generale Renato Botti, felice di poter dare a nome del “Gaslini” un caloroso bentornati.