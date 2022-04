Sampdoria, gli "eroi" dello scudetto a cena a Quinto

di Redazione

Come ogni anno si rivvova l'appuntamento della cena di gruppo per gli eroi della Sampdoria dello scudetto. Mancavano in pochissimi e c'erano praticamente tutti questa sera a Genova in un ristorante del Levante genovese.

C'era anche Roberto Mancini che ha cercato di dimenticare per una serata la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar con l'Italia.

Tra i presenti anche Gianluca Vialli che i tifosi blucerchiati sognano sempre alla guida della Sampdoria come proprietario e Marco Lanna, oggi presidente proprio della società blucerchiata.

Tante risate e ovviamemte tanti ricordi per un gruppo di amici che resteranno per sempre "ragazzi".