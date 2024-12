Sampdoria-Spezia senza tifosi ospiti, Natale: "Scelta sconfortante, serve intervento delle istituzioni"

Il derby tra Sampdoria e Spezia, in programma sabato prossimo, rischia di svolgersi senza la partecipazione dei tifosi ospiti. Una decisione legata a timori di ordine pubblico, che ha suscitato critiche e preoccupazioni tra le istituzioni locali. Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, interviene sulla questione, definendo la scelta "sconfortante" e invitando le autorità a trovare una soluzione che permetta la presenza di tutti i tifosi.

Divieto di trasferta - Il provvedimento, che dovrebbe vietare la trasferta ai residenti nella provincia della Spezia, è motivato da ragioni di sicurezza. Tuttavia, secondo Natale, si tratta di un'occasione mancata per promuovere il calcio come momento di aggregazione e di festa. “Sarebbe una grave mancanza per quella che è una vetrina dell'eccellenza sportiva per tutta la Liguria”, ha dichiarato.

Appello alle istituzioni - Natale ha rivolto un invito al sindaco di Genova e presidente della Città Metropolitana, Marco Bucci, affinché si impegni a garantire una gestione più efficace degli eventi sportivi. “Chiedo al presidente Bucci di fare la propria parte affinché anche nella nostra regione il calcio non sia vissuto come un momento di tensione da limitare”, ha sottolineato.

Tifo sano - Il consigliere del PD ha evidenziato l'importanza di responsabilizzare i tifosi e di gestire gli eventi sportivi con misure adeguate, piuttosto che optare per soluzioni drastiche come il divieto di trasferta. “I rappresentanti delle istituzioni non si possono limitare ad esprimere un generico malcontento sui social, ma devono operare per le proprie prerogative affinché tutti possano vivere giornate di svago e tifo sano”.

Festa dello sport - Natale ha concluso sottolineando il valore simbolico del derby regionalòe come momento di unione per tutta la regione: “Sampdoria-Spezia può essere l'occasione per dimostrare che anche in Liguria si possono svolgere manifestazioni sportive a ogni livello con la giusta gestione e la responsabilizzazione dei tifosi stessi”.