Sampdoria-Spezia, primo tempo (1-1): gol di Depaoli, pareggio di Kouda. Espulso Pirlo

Sampdoria e Spezia si affrontano allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova nel derby regionale di serie B valevole per la 14a giornata di campionato.

Ammonito Yepes per un fallo su Cassata. Blucerchiati in vantaggio dopo poco più di 10 minuti: cross di Borini e tocco sottomisura di Depaoli, alla seconda rete stagionale dopo quella all'esordio a Terni.

Lo Spezia reagisce con un colpo di testa di Amian, alto. Prove generali del colpo di testa successivo che sbatte sulla traversa, la respinta viene ribadita in rete da Kouda per l'immediato 1-1. La dedica è per Salva Ferrer, giocatore di proprietà dello Spezia, in prestito a Cipro, colpito da un tumore linfatico.

Occasione per la Samp, ma sull'assist di Esposito non trova lo stop adeguato Borini a tu per tu con Dragowski. Per lo Spezia ci riprova Kouda, il colpo di testa termina fuori. La Samp risponde, traversa di Esposito che poi dribbla il fratello ma si fa neutralizzare il tiro dal portiere polacco dello Spezia. Dominio blucerchiato in questa fase. Samp sfortunata, anche Borini colpisce il palo esterno da posizione favorevolissima.

In precedenza ammonito Cassata.

Il primo tempo si conclude 1-1 dopo un minuto di recupero. Ma dopo il fischio di Giua viene espulso Andrea Pirlo, che aveva chiesto spiegazioni all'arbitro su un precedente episodio (un tiro di Esposito respinto con un braccio, in posizione probabilmente naturale, da un difensore aquilotto.

Ecco le formazioni:

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes Laut, Vieira; Borini, Verre; Sebastiano Esposito. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Elia; Cassata, Salvatore Esposito, Kouda; Antonucci, Verde; Moro. All. D’Angelo