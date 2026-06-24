Sampdoria, società tra "armi di distrazione di massa" e gaffe: caccia al tesoro e l'ex genoano Mutarelli vice di Corradi. Tifosi furiosi

Mentre la Sampdoria continua a fare i conti con una situazione sportiva e societaria che tiene con il fiato sospeso l’ambiente blucerchiato, un’iniziativa lanciata dal club sui social ha provocato forti reazioni tra i tifosi. Sui profili social della UC Sampdoria è infatti comparso un messaggio che invita i sostenitori a partecipare a una sorta di caccia al tesoro organizzata per celebrare gli 80 anni della società:



“Da questa mattina le strade di Genova custodiscono quattro indizi.

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Scopri il logo celebrativo degli 80 anni”.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere la tifoseria nelle celebrazioni dell’anniversario del club, non è stata però accolta positivamente da una parte dei sostenitori. Sui social molti tifosi hanno espresso irritazione e malcontento, giudicando la campagna comunicativa fuori luogo rispetto alle preoccupazioni che circondano attualmente la squadra.

Tra i commenti più critici emerge l’accusa alla società di concentrare l’attenzione su eventi celebrativi e iniziative promozionali invece di fornire risposte sulle questioni che stanno maggiormente a cuore all’ambiente blucerchiato. La caccia al tesoro, nata con l’obiettivo di creare entusiasmo attorno al traguardo degli 80 anni della Sampdoria, si è così trasformata in un nuovo motivo di polemica, alimentando ulteriormente il malcontento di una parte della tifoseria.

Alcuni commenti su Facebook: "Ve li do io 4 indizi: dovete andare via subito" (Un Certo Ale), "Concentratevi sul mercato e sull'allenatore, quello sarebbe il miglior marketing" (Andrea Guala), "Non ci fate nemmeno vivere seriamente certe iniziative..." (Andrea Pennafort), "Obbligati a far palestra a uno che ha una societa' di algoritmi e gli si mette pure un tutore" (Andrea Frustaci), "Vergognatevi" (Rinaldo Schiaffino), "Li mortacci vostra, non ne beccate mezza nemmeno x sbaglio" (Sandro Palazzo), "Da molte mattine gli indizi dicono che NON SIETE DEGNI DI CHIAMARVI SOCIETÀ" (Eugenio Brisca), "Andatevene, festeggiare con voi i nostri 80 di storia che voi state calpestando da anni!!!" (Facciolo Oss Gianluca), "Pensate che in 80 anni peggio di voi non c'è mai stato nessuno... Almeno un primato lo avete raggiunto!!!" (Edo Fagà), "80 anni di una storia che VOI state rovinando! Volete farci un regalo di compleanno? Andatevene!" (Daniele Corradini), "Invece che fare tutte ste maree di m***ate non sarebbe meglio impegnarsi un po di piu per la squadra ? E dai su...." (Claudio Carrossino), Un bambino di 4 anni a cui non frega niente del pallone...avrebbe fatto di meglio! Siete riusciti a fare c**Ino pure sul marketing!!! ANDATE VIAAAAAA!!!! BASTAAAA!!!" (Francesco Longone)

Come se non bastasse, come vice o collaboratore tecnico di Bernardo Corradi è stato scelto Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa con cui segnò alla Sampdoria anche un gol nel derby del 2 aprile 2001 dopo cinque minuti di gioco. I rossoblù vinsero quella stracittadina per 2-0. Tra l'altro Mutarelli, dopo la rete andò a esultare sotto la Gradinata Sud, un dettaglio rimasto impresso nella mente del pubblico blucerchiato.

Una volta abbandonato il calcio giocato, iniziò ad allenare nelle giovanili dell'Empoli guidando prima la squadra degli Allievi B e successivamente la Primavera. Il 4 agosto 2017 è stato il vice di Luigi Di Biagio nell'Under 21., di cui continuò ad essere il vice anche alla Spal.

L'unica notizia controcorrente è la permanenza di Attilio Lombardo nello staff di Corradi, probabilmente addirittura come vice di Corradi. I ruoli, compreso quello di Mutarelli, sono in via di definizione.

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