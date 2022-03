Sampdoria, Ronaldo Vieira ritorna in gruppo

di Redazione

Superati i piccoli problemi derivanti dalla contusione alla caviglia, ha lavorato con gli altri. Stamattina nuovo allenamento e poi partenza per Udine

Una buona notizia per Giampaolo nell'allenamento di stamani a Bogliasco. Ronaldo Vieira, superata la contusione alla caviglia che aveva consigliato prudenza negli ultimi giorni, ha ripreso il suo posto nel gruppo.

Vladyslav Supryaga ha invece sostenuto un lavoro differenziato programmato dai preparatori. A parte anche Askildse. Continuano con le cure sia Damsgaard sia Gabbiadini.

Dopo il riscaldamento in agilità, i giocatori sono stati impegnati dal mister in una esercitazione tecnica e da lavoro tattico. Domani, venerdì, allenamento mattutino prima della partenza per Udine.