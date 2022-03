Sampdoria, contusione alla caviglia per Ronaldo Vieira: in dubbio per Udine

di Marco Innocenti

Squadra divisa in tre gruppi alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco

Palestra e scarico per chi ha giocato di più a Bergamo, potenza aerobica per chi è subentrato nella ripresa mentre, per tutti gli altri, attivazione, agilità, possessi e partitella sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini”. E' stato questo il "menu" di oggi alla ripresa degli allenamenti, a Bogliasco, per la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce dalla brutta batosta in casa dell'Atalanta.

Lavoro differenziato per Askildsen, fisioterapia invece per Ronaldo Vieira, che è rientrato dalla trasferta di Bergamo con una contusione alla caviglia. Nessuna preoccupazione, quindi, per le condizioni fisiche di Sensi e Quagliarella, usciti all'intervallo per un risentimento muscolare. Dom,ani è prevista una seduta di allenamento al pomeriggio.