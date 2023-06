Sampdoria: Radrizzani ha ceduto le quote del Leeds United agli americani dei 49ers Enterprises

"Il Leeds United conferma l'accordo raggiunto tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club". Con questo annuncio ufficiale, comparso in tarda serata sul profilo Twitter del Leeds United, è confermato il passaggio agli americani delle quote che restavano nella disponibilità di Andrea Radrizzani.

Radrizzani aveva il 56% delle quote e la valutazione complessiva della società, appena scesa in Football League, è stata di 210 milioni di sterline. Il club inglese, stadio di Elland Road compreso, è adesso tutto della società statunitense proprietaria anche della storica squadra di San Francisco della NFL.