Sampdoria, punto d'oro con lo Spezia. Ghidotti e Gori blindano lo 0-0 nel derby ligure

Sampdoria e Spezia chiudono sullo 0-0 dopo una partita decisa dai portieri: prima Gori si oppone per due volte a Coda, poi nell'ultimo scorcio di gara Ghidotti, riproposto da Semplici, salva per ben quattro volte la porta doriana. Finisce sullo 0-0 la la prima sulla panchina blucerchiata di Leonardo Semplici, Nella Sud prima della gara compare uno striscione firmato 'La Sud': "Giocatori e società da oggi non avete più scuse - Tirate fuori i c****oni". E' la prima volta dalla rivoluzione societaria del maggio 2023 che il malumore investe anche la proprietà. Doria in blucerchiato classico, Spezia in tenuta completamente nera.





La partita comincia con lo Spezia più intraprendente e il Doria guardingo. Ci prova al 6' Depaoli per i blucerchiati ma il tiro è troppo angolato, ma lo stesso esterno rischia di combinarla grossa al quarto d'ora, servendo un retropassaggio corto per Ghidotti, si inserisce Di Serio che dribbla il portiere ma conclude sull'esterno della rete. E' comunque lo Spezia a fare la partita. Ioannou, colpito duro al quarto d'ora, deve cedere il posto a metà frazione a Barreca. La Sampdoria si fa vedere dalle parti di Gori solo su calcio piazzato, con Tutino che dalla lunga distanza manda il pallone non molto lontano dal sette sinistro della porta difesa da Gori. Si va all'intervallo sul risultato di parità senza reti.

In avvio di ripresa, la Sampdoria va vicinissima al gol: colpo di testa di Coda, paratissima di Gori. Lo Spezia reagisce con una serie di fraseggi che mancano della concretezza necessaria per tradursi in occasioni pericolose. A mezz'ora dalla fine doppio cambio per D'Angelo: Degl'Innocenti e Colak per Bandinelli e Di Serio, l'assetto tattico non cambia. Quindi altra autocomplicazione per la Sampdoria su retropassaggio avventato di Ricci, ma Colak non capitalizza. Brividi per una punizione di Salvatore Esposito deviata da Riccio. Soffre ora la Sampdoria, lo Spezia sale di ritmo ed è Ghidotti a salvare su Wisniewski per la più grande occasione per le Aquile. Subito dopo il portiere doriano è ancora decisivo deviando un gancio velenoso di Degl'Innocenti. Nel finale entrano Borini e Kasami per Coda e Benedetti, ma la buona volontà non è supportata dalla qualità. Anzi nel finale salva Ghidotti togliendo dal sette un malizioso colpo di testa di Pio Esposito. Nel finale lo Spezia tenta il tutto per tutto e la Sampdoria soffre. Ghidotti si supera al 5' di recupero su Aurelio: sarebbe stata una beffa atroce.





LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Elia converge al centro, taglia il campo in diagonale, poi al limite dell'area doriana perde il pallone.

6' Depaoli prova il gancio da posizione angolatissima, pallone sul fondo.

9' Richiamo verbale dell'arbitro Aureliano a Ricci dopo un intervento falloso su Bandinelli.

16' Pasticcio Samp. I blucerchiati chiedono interruzione del gioco per Ioannou a terra a centrocampo, lo Spezia prosegue e Depaoli serve un retropassaggio corto per Ghidotti, si inserisce Di Serio che dribbla il portiere ma conclude sull'esterno della rete.

21' Triangolazione in velocità dello Spezia tra i fratelli Esposito e Di Serio, la difesa doriana rimedia.

23' Mischia in area doriana, risolve Bellemo.

22' Primo cartellino giallo per Bandinelli che abbatte Benedetti.

33' Malinteso tra Meulensteen e Depaoli, sfuma una buona azione per la Sampdoria.

36' Altro cartellino per lo Spezia: tocca a Hristov, per un fallo su Coda. Sulla punizione conseguente, ci prova Tutino dalla lunga distanza: il pallone sibila non troppo distante dal sette sinistro della porta difesa da Gori.

41' Lunga pausa per un acciacco a Reca, che abbisogna di una fasciatura alla caviglia.

45'+1' Punizione in area di Salvatore Esposito, esce Ghidotti e blocca.

45'+3' Ammonizione anche per Tutino.





SECONDO TEMPO

46' Colpo di testa di Coda da posizione ravvicinata, splendida parata in tuffo di Gori.

52' Sponda imprecisa di Pio Esposito per Bandinelli, sfuma l'azione dello Spezia.

57' Traversone di Elia, Pio Esposito di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.

62' Ancora Coda vicino al gol, con una girata al volo su cui Gori risponde da par suo.

65' Due cambi per D'Angelo: Degl'Innocenti e Colak per Bandinelli e Di Serio.

68' Altra autocomplicazione per la Sampdoria su retropassaggio avventato di Ricci, ma Colak non capitalizza.

70' Punizione di Salvatore Esposito, devia Riccio sul fondo.

72' Miracoloso Ghidotti su colpo di testa di Wisniewski.

74' Entra Akinsanmiro per Ricci.

75' Ancora Ghidotti salva su Degl'Innocenti.

76' Entra Aurelio per Reca.

82' Dentro Borini e Kasami per Coda e Benedetti.

84' Depaoli calcia con poca forza su cross di Tutino, nessun problema per Gori.

88' Altra parata prodigiosa di Ghidotti su malizioso colpo di testa di Pio Esposito. Subito dopo entra Falcinelli per Nagy.

90'+1' Stavolta ci pensa Riccio a sostituirsi a Ghidotti per neutralizzare una conclusione di Pio Esposito.

90'+5' Ghidotti salva la Sampdoria su Aurelio.









SAMPDORIA-SPEZIA 0-0

SAMPDORIA: Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti (82' Kasami), Ricci (74' Akinsanmiro), Bellemo, Ioannou (24' Barreca); Tutino, Coda (82' Borini). All. Semplici.

SPEZIA: Gori, Wisniewski, Hristov, Mateju, Elia, Esposito S., Nagy (88' Falcinelli), Bandinelli (65' Degl'Innocenti), Reca (76' Aurelio), Di Serio (65' Colak), Esposito P. All. D'Angelo.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

NOTE: ammoniti Bandinelli, Hristov, Tutino, Depaoli, Kasami. Spettatori: abbonati 19.405 (rateo 195.258,62), paganti 1.412 (incasso 28.595).