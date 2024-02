Sampdoria, problema muscolare anche per Ricci ma Yepes migliora

La Sampdoria si è allenata come di consueto questa mattina in vista della sfida casalinga con il Brescia di sabato (ore 16.15). Buone notizie per Benedetti e Kasami, che hanno lavorato in gruppo mentrea Murru non ha partecipato in via precauzionale dalla partitella.

Matteo Ricci ha terminato in anticipo l’allenamento per un problema muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. Migliorano le condizioni di Samuel Ntanda e Gerard Yepes, attesi in gruppo con i compagni nella seduta di giovedì, giorno in cui inizierà in anticipo il ritiro pre-partita per decisione dell'azionista di riferimento Matteo Manfredi.

Venerdì conferenza stampa di Andrea Pirlo.