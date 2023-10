Sampdoria, Pirlo in bilico ma la squadra è con lui: la testimonianza social

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andrea Pirlo si giocherà il suo futuro sulla panchina della Sampdoria sabato prossimo (ore 16,15) ad Ascoli, dove i blucerchiati dovranno fare risultato a tutti i costi (come invocato dai tifosi della Sud con uno striscione esposto al "Mugnaini"), anche per evitare ulteriori conseguenze gravi sulla classifica già deficitaria.

Per questo Pirlo sta lavorando sulla squadra, cercando anche nuovi assetti tattici in difesa, come la sperimentazione della difesa a tre e un centrocampo più robusto, con tre centrali e due esterni di "gamba". Purtroppo il tecnico deve fare i conti con l'assenza per infortunio di numerosi calciatori e l'emergenza condiziona la scelte.

Intanto, però, i giocatori stanno dimostrando di essere dalla parte dell'allenatore. Lo hanno fatto allo stadio, correndo ad abbracciarlo dopo la rete di Borini su calcio di rigore al Catanzaro. E lo hanno fatto anche sui proprio profili social, postando l'immagine di quell'abbraccio e accompagnandolo dalla scritta "Uniti".

Da Ronaldo Vieira a Stefano Girelli, da Depaoli a Borini (uno dei fedelissimi di Pirlo) a Delle Monache, in tanti hanno voluto ribadire il forte legame con il tecnico. E così inviare anche a un messaggio alla società, che ha messo legittimamente in discussione Pirlo dopo la crisi di risultati e il penultimo posto in classifica. Società che procede anche sulla strada del risanamento e del rilancio attraverso le ulteriori capitalizzazioni, come rivelato da Il Secolo XIX, in attesa dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito da parte del Tribunale delle Imprese di Genova.