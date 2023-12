Sampdoria, Pirlo: "Date le giuste risposte, vittoria di squadra, Esposito non deve accontentarsi"

"Abbiamo dato le giuste risposte. Bisogna affrontare le gare con questa attenzione, così come successo oggi. È stata una grande prestazione di squadra, adesso diamo continuità". Così Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria sul Lecco.

Una menzione per il protagonista: "Esposito ha fatto due gol bellissimi, ma ne poteva fare altri. Non si deve accontentare, per dimostrare di poter giocare a un altro livello. Il rapporto con Esposito è bello come quello con tutti gli altri, ma deve dare molto di più per giocare in altri palcoscenici. Deve migliorare col sinistro che sfrutta poco".

Quindi Pirlo torna alla partita: "Buona prova contro una squadra che gioca bene a calcio e viene da un ottimo periodo. Ottimo risultato, importante per lasciarsi alle spalle la sconfitta col Brescia. La squadra ha fatto quello che deve far sempre, entrare con l’atteggiamento giusto nonostante di fronte non avessimo una big. Siamo stati concentrati e reattivi sulle secondo palle e abbiamo giocato bene".