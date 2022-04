Sampdoria, parzialmente in gruppo Conti e Giovinco

di Edoardo Cozza

Doppia seduta di allenamento per la squadra blucerchiata verso il derby: Giampaolo pensa a Damsgaard come jolly a partita in corso, dubbio Sabiri-Quagliarella

Sampdoria al lavoro in vista del derby con il Genoa di sabato alle 18. La squadra blucerchiata è stata sottoposta a una doppia seduta di allenamento a Bogliasco: sono tornati parzialmente in gruppo Giovinco e Conti, assenti da qualche settimana. Per terzino e attaccante, poi, la seconda parte della seduta è proseguita con il recupero personalizzato.

Giampaolo inizia a pensare alle soluzioni per la formazione: Sabiri e Quagliarella si giocano una maglia, ma molto dipenderà dal modulo per cui opterà il tecnico. Occhio a Damsgaard: il danese può essere il jolly per sparigliare le carte a partita in corso.