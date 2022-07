Sampdoria-Parma, l'amichevole finisce 1-1

di Matteo Angeli

Ottimo colpo d'occhio nel centro sportivo di Temù: emiliani avanti con Juric, poi Leris pareggia nella ripresa. Traversa di Candreva

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Finisce 1-1 la gara tra Sampdoria e Parma, un buon test per la formazione blucerchiata.

Ottimo colpo d'occhio nel centro sportivo di Temù dove tra pochi istanti Sampdoria e Parma si sfideranno in una gara amichevole. Nella formazione giallobù non c'è Gigi Buffon che si è aggregato ai compagni da poco e quindi non ancora pronto.

Secondo impegno per gli uomini di Giampaolo chiamati questa volta ad affrontare una squadra ovviamente più ostica rispetto a quella di qualche giorno fa impegnata nel campionato di Eccellenza lombarda.

Buona la prestazione di Yepes regista davanti al centrocampo ma buona la prestazione di Sabiri come quella di Depaoli.

Le formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Yepes; Candreva, Rincon, Sabiri, Verre; Caputo. Allenatore: Giampaolo

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato,Oosterwolde,Estevez,Valenti; Romagnoli,Juric; Sits,Mihaila,Vazquez; Inglese. Allenatore: Pecchia

Partiti!

7' Traversa di Candreva dopo un doppio dribbling, bella la conclusione del giocatore blucerchiato che colpisce il montante

20' Ci prova Sabiri, maglia numero 11, che prova a sorprendere Chighinzola dalla distanza ma la palla termina fuori

35' Parma in vantaggio: Estevez in gol! Inglese serve bene il compagno che indovina la diagonale vincente che non lascia scampo a Audero.

FIne primo tempo

Si riparte!

Leris entra al posto di Candreva.

51': GOL! !!Sabiri conclude dalla distanza, il tiro è potente, Chinghizola non riesce a trattenere la palla che arriva a Leris che batte facile a rete. E' il pareggio della Sampdoria

61′ Verre solo davanti a Chichizola calcia sui piedi del portiere gialloblù fallendo una buona occasione

Tanti cambi per la squadra blucerchiata. Entrano Trimboli, Quagliarella, Augello e Murillo, escono Rincon, Caputo, Murru e Colley

75′ dentro Ravaglia, Askildsen, Somma, Stoppa, Farabegoli;in panchina vannoi Audero, Verre, Depaoli, Sabiri e Ferrari

Finisce 1-1